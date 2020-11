Non lo vedono giorni, i vicini danno l'allarme ma è troppo tardi: uomo morto in casa

ANCONA - Dramma della solitudine nella giornata di oggi all'interno di un appartamento di via Monte Marino, ad Ancona. Un uomo è stato trovato senza vita, deceduto probabilmente da alcuni giorni. Purtroppo insieme a lui c'era anche il cadavere del suo cagnolino.

A dare l'allarme sono stati i condomini che, non vedendolo da tempo e sentendo un forte odore nel pianerottolo, hanno deciso di allertare 118 e polizia. Sul posto l'automedica, la Croce Gialla di Ancona, la polizia, i vigili del fuoco ed il medico legale. Quando i soccorritori sono entrati in casa hanno trovato il corpo ormai senza vita. Le condizioni del cadavere farebbero intendere che l'uomo sarebbe morto da alcuni giorni. Non sono ancora chiare le cause del decesso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO