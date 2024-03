Tragedia alla stazione, travolto da un treno in corsa: inutili i soccorsi

FALCONARA - Tragedia quest mattina, poco prima delle 9.30, alla stazione ferroviaria di Falconara. Una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno in transito. Non è chiaro ancora se la vittima sia un uomo o una donna. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, la polizia ferroviaria ed i vigili del fuoco. Per la persona investita però non c'è stato niente da fare. Trenitalia ha informato che la circolazione è stata sospesa tra le stazioni di Montemarciano e Falconara.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO