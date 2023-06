Tragedia in stazione, giovane investito da un treno merci davanti al bar: inutili i soccorsi

ANCONA - Quando i presenti hanno sentito un forte boato si sono diretti verso la coda del treno. Tra i binari c'era il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni, investito poco prima nella zona antistante il bar della stazione. Il dramma è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì.

Dal racconto del macchinista nessuno si sarebbe accorto di nulla. Il treno merci, proveniente da Foggia, è arrivato in stazione poco dopo le 4 sul binario 1. La vittima non aveva con sè nessun documento e per identificarlo sono al lavoro i poliziotti della scientifica e la polizia ferroviaria. Sul posto anche gli operatori della Croce Rossa di Ancona. In quella zona non ci sono telecamere e la polizia ne sta visionando altre più lontane, cercando elementi utili per ricostruire la vicenda. Si è trattato di un suicidio o di un fatale incidente? Per ora ogni ipotesi è al vaglio degli agenti che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti al momento della tragedia.

