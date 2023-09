Investito da un'auto davanti casa, si spengono le speranze: Guerrino è morto

POLVERIGI - Non ce l'ha fatta Guerrino Giampieri. L'82enne di Polverigi è morto per le conseguenze dell'investimento avvenuto ieri davanti alla sua abitazione in via San Giovanni. Le condizioni erano apparse già critiche alle 17,30 quando l'uomo è finito sotto le ruote di un'auto per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto sono arrivate l’eliambulanza e la Croce Gialla di Agugliano. L’82enne è stato rianimato sul posto poi è stato trasportato in ambulanza in ospedale, a Torrette. Alle prime ore di oggi il decesso.