Loreto piange la scomparsa di Piero Clementi: lo storico artigiano è morto a 84 anni

LORETO - Comunità in lutto per la scomparsa di Piero Clementi, storico artigiano di Loreto e per molti anni dirigente di Confartigianato. Con la sua impresa di produzione di articoli sacri ha tenuto viva l’arte dei Coronari, facendola conoscere e apprezzare. «Da artigiano - scrive Confartigianato - ha contribuito allo sviluppo dell’Associazione nella zona di Loreto, diventando fiduciario e dirigente e poi, una volta in pensione, è diventato dirigente Anap e un punto di riferimento per colleghi e associati. La Confartigianato, con il Presidente Graziano Sabbatini e il Segretario, Marco Pierpaoli, si stringe intorno alla famiglia del compianto Piero esprimendo le più sentite condoglianze».

I funerali di Piero Clementi verranno celebrati questa mattina alle ore 10 presso la chiesa del Sacro Cuore.