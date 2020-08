Dramma al cantiere, la gru si ribalta: muore operaio 59enne

FALCONARA - Dramma questa mattina all'interno del cantiere del bypass ferroviario "Variante di Falconara Marittima", dove un operaio di 59 anni, originario di Palermo, ha perso la vita. L'uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è stato schiacciato da una gru che improvvisamente si è inclinata.

Sul posto i carabinieri di Falconara, i vigili del fuoco, il 118 ed il personale dell'Asur Marche Area Vasta 2. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'intera zona è stata sottoposta a sequestro.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO