Non va al lavoro, lo trovano morto a casa

ANCONA - I colleghi non lo hanno visto arrivare al lavoro così hanno iniziato a chiamarlo al cellulare ma lui non rispondeva. Dato l’allarme è stato trovato morto, in casa. Choc questa mattina in corso Carlo Alberto. In un appartamento è stato trovato privo di vita un 57enne bosniaco. Lavorava ai cantieri navali. Inutili i soccorsi. La morte è avvenuta per cause naturali. Sul posto i carabinieri con il 118 e la Croce Gialla.