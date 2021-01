Tragedia in città, scivola dalla scala mentre pota un albero: poi la caduta mortale

A perdere la vita è Albano Pirani, deceduto dopo essere stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette

OSIMO - Stava potando una pianta nel giardino della sua casa, quando è scivolato dalla scala ed è volato a terra perdendo la vita. Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Passatempo di Osimo, in via Cavallotti. A perdere la vita è Albano Pirani, 79enne, ex consigliere comunale che fra poche settimane avrebbe compiuto 80 anni.

A commentare la tragica notizia anche il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, che sul suo profilo Facebook ha voluto ricordare l'anziano con queste parole: «Ci ha lasciato un amico, un ex consigliere comunale saggio, prudente, disponibile della citta'. Una gran brava persona stimata ed apprezzata da tutti. Albano Pirani era un punto di riferimento nella frazione di Passatempo e per tutti noi. Ricordo con affetto le chiacchierate ed i suggerimenti che mi forniva ogni qualvolta ci incontravamo. Sentite condoglianze ed un caro abbraccio ai familiari».