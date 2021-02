Trovato morto a 31 anni nel garage di casa, il corpo scoperto dal fratello

MACERATA - Quando ha aperto il garage di casa ha trovato il corpo di suo fratello ormai privo di vita. Tragedia questa mattina in un appartamento di via De Angelis. L'uomo ha subito allertato i soccorritori ma per suo fratello ormai non c'era più niente da fare. La vittima, di 31 anni, si sarebbe tolto la vita con un gesto volontario. Sul posto anche polizia e vigili urbani.