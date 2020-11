Medico e appassionato di viaggi, Jesi in lutto per la morte di Giorgio Copparoni

JESI - E' morto nel pomeriggio di ieri (lunedì) Giorgio Copparoni, medico di famiglia conosciutissimo in tutta la città leoncella. Copparoni, che esercitava la professione nello studio di Corso Matteotti 40, appena un mese fa aveva scoperto un male terribile che in poco tempo lo ha stretto fatalmente nella sua morsa.

Grande amante dei viaggi e personaggio amato ed apprezzato da tutta la comunità, Copparoni è stato per oltre 40 anni il medico di tante famiglie jesine. L'uomo è purtroppo deceduto intorno le 14 all'interno della sua abitazione, circondato dall'affetto dei suoi cari. Il dottor Copparoni lascia sua moglie Norina, la mamma Nirvana, il figlio Luca, il fratello Marco, proprietario della storica drogheria Copparoni di Corso Matteotti, ed i nipoti Lorenzo, Margherita e Leone. I funerali del medico si svolgeranno mercoledì alle ore 14,30 presso la chiesa di San Francesco. La camera ardente invece è stata allestita nella sua abitazione, in via Ugo la Malfa 21/ter.