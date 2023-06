Tragedia alla bocciofila, Gaspare Mandolini muore in campo durante una partita

Una terribile notizia ha scosso il mondo delle bocce marchigiane. Questa mattina è morto l'81enne Gaspare Mandolini, presidente della bocciofila di Pianello Vallesina, arbitro, ex consigliere del comitato provinciale di Ancona e ancora validissimo atleta di categoria C.

Gaspare Mandolini è morto in campo, mentre faceva la cosa che più gli piaceva: giocare a bocce. Si è sentito male mentre stava giocando, in coppia con il fedele compagno Luciano Teodori, nel corso del girone di qualificazione in svolgimento a Ponte Felcino (Perugia) del Trofeo Unipol, gara organizzata dalla Bocciofila Aper Perugia. I soccorsi sono stati inutili. Quest'anno la coppia Mandolini-Teodori aveva vinto diverse gare di categoria C e la foto che alleghiamo è stata scattata soltanto una settimana fa, domenica 18, quando Gaspare, insieme a Luciano Teodori, era arrivato tra i primi 8 classificati del Trofeo Sesto Foresi a Macerata.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati sulla pagina Facebook della Fib Marche. Di Gaspare Mandolini viene ricordata in particolare la bontà e la pacatezza, doti che tutti gli hanno sempre riconosciuto.