«Rilevò un'azienda locale per portare il benessere in città», addio a Eugenio Canali: il cordoglio del sindaco

FILOTTRANO. La città piange il dottor Eugenio Canali, imprenditore e cittadino benemerito. Rilevò un'azienda locale nel 1981 e fondò la "Ancon", avviando la produzione di capospalla maschile secondo il sistema sartoriale. Il messaggio di cordoglio arriva dal sindaco, Lauretta Giulioni:

"Eugenio Canali ha scritto la storia della nostra città, dando un contributo determinante al suo sviluppo e alla diffusione del benessere attraverso la creazione di posti di lavoro. Nell'Agosto del 2001 ha fondato il "Pantalonificio delle Marche" e suddiviso la produzione del pantalone dalla giacca. Ho un ricordo molto forte e una grande ammirazione per il Dott. Canali che ho avuto l'occasione di conoscere da vicino quando, da sua ospite, mi sono recata in Brianza per visitare l'azienda. Ho conosciuto una persona molto laboriosa, appassionata della sua attività, sempre pronta a mettersi in discussione e con una grande propensione all'ascolto. "Sono partito da zero - mi aveva detto - e la Canali di oggi è frutto di un'intenso lavoro personale e familiare". Il dott. Eugenio Canali rimarrà sempre nel mio cuore, un punto di riferimento fermo ed un esempio da seguire e sono sicura di condividere questo pensiero e questo momento di dispiacere e di forte emozione con tutti i suoi dipendenti. Grazie Dottore per tutto quello che hai fatto per noi. A nome mio personale e di tutta la città di Filottrano. Alla famiglia giungano le più sentite e sincere condoglianze".