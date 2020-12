E' morto Claudio Albonetti, il cordoglio anche dal Comune: «Era un grande uomo»

Anche il Comune di Senigallia partecipa al cordoglio della città per l'improvviso decesso di Claudio Albonetti. «E' stato un uomo, un imprenditore che con il suo impegno non ha curato solo gli interessi della famiglia e della propria attività alberghiera, si è dedicato per lunghissimi anni al bene comune nel proprio settore, quello del turismo che è parte fondamentale della nostra città». Albonetti, deceduto a 66 anni a seguito di un malore, ha ricoperto incarichi nazionali che hanno rappresentato il giusto e doveroso riconoscimento alle sue qualità umane e professionali.

La città e il settore turistico nazionale perdono sicuramente un uomo di grande valore di cui dovrà essere seguito l'esempio. «L'Amministrazione Comunale tutta porge le più sentite condoglianze alla moglie Elena, ai figli Giacomo, Giulia e Alessandra, alla mamma Odilia e alle sorelle Serenella e Silvana».