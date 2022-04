Addio ad Armando Cesini, uomo buono e anima di Tavernelle

ANCONA- Tavernelle perde uno dei suoi simboli, una delle sue anime. Si è spento nei giorni scorsi Armando Cesini, all’età di 85 anni, storico commerciante del negozio (che porta il suo nome) di materiale elettrico e installazione di impianti nonché padre di Maila e Catia che gestiscono “Il Ya”, angolo di oggettistica per la casa sempre in via Tavernelle. Si è spento all’ospedale di Loreto dove stava combattendo contro un brutto male che lo ha privato all’affetto dei suoi cari.

Vedovo dal 2004, Cesini era apprezzato da tutti per i suoi modi sinceri e spontanei verso tutti. Lo raccontano come un uomo tutto d’un pezzo, pronto ad aiutare e mettersi a disposizione quando ce ne era bisogno. Iniziò svolgendo piccole manutenzioni al cimitero di Tavernelle poi si mise in proprio diventando autentico punto di riferimento per la zona e per la città. Oltre alle due figlie, lascia anche tre nipoti. I funerali si terranno oggi (13 aprile) nella chiesa del Pozzetto alle 15.30.