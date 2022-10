Valeria, morta soffocata nel suo appartamento. Marito e figlio portati in caserma: «Le ho messo una mano in bocca»

SENIGALLIA - Le avrebbe messo una mano in bocca per non sentire i suoi lamenti. Così il marito, 80 anni, avrebbe involontariamente soffocato la 77enne Valeria Baldini, morta questa mattina nella sua villetta in Strada della Foresta, nella frazione di Filetto. E' quanto trapela dal racconto dell'uomo, ascoltato in queste ore in caserma insieme al figlio di 50 anni. Entrambi si trovavano nella casa al momento della tragedia.

L'allarme è scattato questa mattina quando da poco erano passate le 8. Il 118 è intervenuto a seguito di una chiamata per una donna morta a causa di un soffocamento. Sul posto intervenuti anche i carabinieri di Senigallia che, dopo essere entrati nella villa, hanno trovato la donna ormai priva di vita. Portato in caserma il marito ha riferito agli investigatori di aver cercato di mutarla a seguito dei continui lamenti della donna, che sarebbe stata malata, mettendole una mano in bocca. Da parte sua non ci sarebbe stata nessuna volontà di ucciderla. La mancanza di ossigeno e le precarie condizioni di salute della donna avrebbero causato il soffocamento. La vicenda è comunque in fase di ricostruzione ed i carabinieri si trovano ancora all'interno della villa per acquisire tutti gli elementi utili alle indagini.