Era la maestra con la politica nel cuore: Addio a Linda Lucchi, per gli amici la mitica “Franca”

CHIARAVALLE- Si è spenta ieri - 1 agosto - all’età di 76 anni, a pochi giorni dal settantasettesimo compleanno (l'8 agosto), la maestra Linda Lucchi che per tutti era “Franca”. Originaria di Cervia ma nata e cresciuta a Chiaravalle ha sempre insegnato alle scuole elementari tra Morro d’Alba, Polverigi e Borghetto di Monte San Vito.

All'inizio degli anni 60 era stata campionessa regionale di atletica leggera nei 100 e 200 metri, nella staffetta e nel salto in lungo, vestendo la maglia della Stamura Ancona. E poi la passione per la politica, che condivideva in maniera profonda col marito Gianni. Era stata segretaria cittadina del PCI ed era molto attiva nell'UDI e al Centro Donna. Era una donna convintamente di sinistra, apprezzata per la sua lungimiranza e la disponibilità. Era una delle organizzatrici della Festa della Donna dell'8 marzo con altre epiche chiaravallesi, Ilva Ridoni, Carla Solustri, Fiorella Magnalardo, Lora Sampaolo, Marcella Mattioni, Lara Pistoni e con gli indimenticabili musicisti Ovidio Giacconi e Amedeo Cerioni. Lascia, oltre al marito Gianni e al figlio Angelo, gli adorati nipoti Alessio e Andrea.