Per tre volte ha indossato la fascia tricolore: Sirolo piange l'ex sindaco Giuseppe Misiti

SIROLO- Si è spento ieri pomeriggio, nella sua abitazione all’età di 92 anni, Giuseppe Misiti, ex sindaco di Sirolo e attuale consigliere comunale di minoranza. Per tutti Pino, ha indossato la fascia tricolore tre volte: dal 1975 al 1980, poi per due mandati consecutivi dal 1999 al 2009. Nel 2019 si era ricandidato, ma sconfitto, ha portato avanti le sue battaglie dai banchi dell’opposizione. Nel suo ruolo di primo cittadino si impegnò per preservare la bellezza della Riviera del Conero e promuovere il turismo. È stato anche vicepresidente della provincia di Ancona e tra i fondatori della Croce Azzurra di Sirolo. Lascia i figli Moreno, avvocato ed ex sindaco di Sirolo, e Massimo, dirigente regionale in pensione. «Tutta l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza sono colpite profondamente dalla repentina mancanza dell’attuale Consigliere comunale di minoranza Giuseppe Misiti, da sempre impegnato nell’ambito pubblico, come uno dei fondatori della Croce Azzurra di Sirolo, e in politica, ricoprendo anche l’incarico di Sindaco di Sirolo per tre legislature dal 1975 al ‘79 e dal 1999 al 2009 e di assessore e vice presidente della Provincia di Ancona- scrive in una nota il Comune di Sirolo-. Viene a mancare un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita alla comunità sirolese che ha sempre aiutato, anche mettendo in evidenza la peculiare identità turistica di eccellenza che oggi la contraddistingue a livello internazionale».

Numerose le testimonianze di affetto da parte di amici e conoscenti, condoglianze anche da parte del mondo della politica. «Con la scomparsa di Giuseppe Misiti, oltre che un amico, se ne va un politico acuto e sempre attento, un amministratore che ha speso la sua vita al servizio dei cittadini- lo ricorda così Mirko Bilò, consigliere regionale della Lega-. Non è stato solo un uomo politico, ma uno che della politica, nei tanti incarichi di prestigio che ha ricoperto, ha fatto davvero lo strumento per il bene della collettività. I miei ricordi, pensieri vanno ad alcuni periodi di collaborazione, entrambi Amministratori di due bellissime città, Numana e Sirolo, tantissime sono state le attività finalizzate al bene delle nostre comunità. Esprimo il cordoglio della mia famiglia che si stringe con affetto al dolore dei suoi figli Moreno, Massimo e rispettivi familiari. Riposa in pace caro Pino». Per l’ultimo saluto, la salma sarà esposta oggi alle 15 nella sala del commiato di Sirolo, mentre i funerali si terranno sabato 2 marzo alle 15 nella chiesa di San Nicola.

