Malore fatale: si spegne a quarantanove anni l’ex Ancona Tiberi

ANCONA- E’ morto a causa di un malore improvviso e fatale all’età di 49 anni, ieri mattina (3 aprile) l’ex attaccante dell’Ancona Giovanni Tiberi. Nativo di Roma, è morto nel bar di Ostia che gestiva lasciando la moglie e tre figli. Lutto in tutto il mondo sportivo anconetano, in particolare per i valori che la persona aveva saputo trasmettere nella sua esperienza all’ombra del Conero. Vestì i colori dorici nella stagione 2004-2005, la prima in Serie C2 della presidenza di Sergio Schiavoni dopo il fallimento post-Serie A, sotto la guida del compianto Pierluigi Frosio. All’ombra del Conero totalizzò 16 presenze e 1 rete.

Per lui in passato esperienze nelle Marche anche con Fano e Fermana.