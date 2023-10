Mondo della moda in lutto. Addio a Franca Brasca, la regina della Giorgio Grati Tricot

ANCONA- Un mito della moda italiana che se ne va: è venuta a mancare ieri, mercoledì 18 ottobre, all’età di 88 anni la signora Franca Brasca, moglie del cav. Giorgio Grati. Pioniera del made in Italy e del fashion, fautrice della Giorgio Grati Tricot che negli anni ’70 e ’80 divenne leader della maglieria e simbolo di eleganza nel mondo. Dagli atelier di Camerano alle boutiques del Giappone e di tutte le capitali che contano, Franca Brasca, imprenditrice di successo sempre al fianco del cav. Giorgio, ha fatto del lavoro la sua passione e la sua ragione di vita, contribuendo in modo significativo al successo del brand internazionale della moda, fra i più importanti marchi del lusso italiano, tenendo alto il prestigio delle aziende marchigiane. Fu un’abile imprenditrice, una donna creativa e innovativa, ma anche una mamma affettuosa e sensibile, come testimoniano il figlio Andrea Grati con la moglie Benedetta e le nipoti Sofia e Margherita. Il funerale si terrà il 20 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore di via Maratta, ad Ancona.