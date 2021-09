Tragedia in autogrill, Simonetta accusa un malore e muore: aveva 57 anni

La donna sarebbe stata colta da un infarto. Si trovava nella stazione di servizio di Tolentino per un caffè insieme a suo marito. Poi il dramma

Si trovava in un bar lungo la superstrada SS77, quando è stata colta da un malore ed è morta. Tragedia nella giornata di ieri a Tolentino. A perdere la vita è Simonetta Abrami, 57 anni, ex dipendente comunale, che si trovava nell'autogrill insieme a suo marito.

Vani i tentativi di rianimarla con gli operatori del 118 che hanno provato in tutti i modi di salvarle la vita. Sotto choc il marito Ennio, che in quel momento si trovava con lei e che ha assistito in prima persona al decesso della sua amata Simonetta. La salma si trova presso la casa del commiato Terra e Cielo di Civitanova mentre i funerali verranno svolti nella giornata di domani nella chiesa di San Pietro.