Scuola in lutto, addio alla storica prof Simonetta Agolini

ANCONA - Insegnante stimatissima tra Ancona e Falconara, il mondo della scuola piange Simonetta Agolini: la ex prof di inglese è morta ieri a 87 anni. Aveva lavorato a lungo alla scuola media Giulio Cesare, a Falconara, ma anche in diversi istituti anconetani. Tanti ex studenti la ricordano con affetto non solo per le qualità, ma anche per l'umanità che distingueva il suo modo di insegnare. La scuola e gli alunni erano la sua ragione di vita. L'ultimo saluto si terrà oggi alle 15 ad Ancona, nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Camera ardente allestita nella casa funeraria Pieroni di Falconara, in via Marconi.