Luce accesa da giorni, il tragico sospetto è confermato: donna trovata morta in casa

PIANELLO VALLESINA - Trovata morta in casa nel suo appartamento. Scoperta choc oggi a Pianello. Secondo i primi accertamenti la donna, circa 60 anni, era morta da qualche giorno. Ad attirare l'attenzione è stata la luce lasciata accesa in contiuazione. Sono stati i vicini a sospettare che qualcosa non andava e a chiamare i soccorsi. Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Croce Verde di Cupramontana, ma non c'è stato nulla da fare.