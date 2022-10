L'impatto frontale ha ucciso Maria Grazia: era un'ex insegnante 

FALCONARA – Si chiamava Maria Grazia Zannini ed era un'insegnate in pensione la donna di 76 anni morta questa mattina lungo la via Flaminia. Abitava a Collemarino, non molto distante dalla zona in cui c'è stato l'incidente stradale, all'altezza del negozio di caccia e pesca. Insegnava lettere alle medie Giulio Cesare di Falconara, diversi anni fa. La sua auto, una Renault Clio, è finita contro un furgone Opel Movano guidato da un operaio dei 55 anni, del posto. L'uomo ha riportato solo qualche graffio, per l'apertura dell'airbag mentre per Zannini non c'è stato nulla da fare. I due mezzi si sono scontrati quasi frontalmente, pochi minuti dopo mezzogiorno. Distrutta tutta la parte anteriore della Clio, dove si trovava la donna, che procedeva in direzione nord. Meno danneggiato il furgone che procedeva in direzione sud. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri della Tenenza di Falconara, con il comandante Giuseppe Esposito. I militari si sono occupati della viabilità mentre 118 e ambulanza accertavano la morte della donne. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Falconara che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando alle prime informazioni ci sarebbe stata una invasione di corsia ma si dovrà accertare quale dei due mezzi ha superato la linea continua. Non è escluso un malore della conducente deceduta oppure una distrazione da parte di uno dei guidatori.

Per liberare la strada dai mezzi coinvolti sono intervenuti i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per quasi due ore, anche al passaggio degli autobus che sono stati deviati (quelli nel tratto Falconara-Palombina Nuova) per la variante alla statale 16, sia in direzione nord che in direzione sud. Soppresse le fermate nel tratto interessato dall'incidente. Dopo le 14 la situazione è tornata alla normalità lungo la Flaminia. Il corpo della donna è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Torrette, a disposizione della magistratura che valuterà se procedere ad aprire un fascicolo per omicidio stradale. Il pm di turno, Valentina Bavai, valuterà se chiedere o meno l'autopsia. Sequestrati i due mezzi.