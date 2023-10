E' morta Lorenza Cingoli, storica autrice de "La Melevisione": aveva 58 anni

ANCONA - È morta a 58 anni Lorenza Cingoli, storica firma di programmi come "La Melevisione" e "L'albero azzurro". La professionista si è spenta a 58 anni nella giornata di lunedì 2 ottobre. A darne l'annuncio è stata la Rai. "Rai Kids e tutta la comunità della tv per ragazzi italiana piange la scomparsa di Lorenza Cingoli, autrice brillante, persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ricordandone l’entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli", si legge in una nota dell'azienda di viale Mazzini.

Lorenza era nata ad Ancona, ma a Milano si era realizzata professionalmente. Prima aveva studiato Storia moderna e contemporanea all’Università Statale, successivamente aveva conseguito un dottorato di ricerca in storia economica all'Università Bocconi. Autrice di trasmissioni che hanno segnato la storia della tv per ragazzi come "L’albero azzurro" e "La Melevisione", si è distinta anche come sceneggiatrice di film, come il cartoon “Johan Padan a la descoverta de le Americhe” insieme a Dario Fo, o come il lungometraggio “Berni e il giovane faraone”, ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, insieme a Martina Forti, oltre che di serie di fiction per ragazzi e soprattutto di libri e racconti per giovani e giovanissimi.

Autrice televisiva, ma anche scrittrice di romanzi per ragazzi. Nel 2018 ha pubblicato "Le più belle storie dell’Antica Roma" (Gribaudo), una raccolta di leggende; sempre nello stesso anno ha pubblicato "Il segreto di Lucina" (Einaudi Ragazzi). Successivamente ha scritto "Raffaello e lo scorpione lucente", e il più recente "Le più belle storie dell’Iliade" realizzato insieme a Martina Forti (sempre Gribaudo). "I suoi programmi continueranno per anni a divertire ed educare le nuove generazioni", ha fatto sapere la Rai.