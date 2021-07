Donna trovata morta in strada, il mezzo che l'ha investita è un autobus

MACERATA - Sarebbe un autobus il mezzo che ha travolto ed ucciso una donna di 46 anni nei pressi del Convitto. E' questa l'ipotesi da parte della polizia locale che sta svolgendo le indagini sulla tragedia di questa mattina.

Una dinamica comunque ancora da accertare. La donna è stata investita nei pressi delle strisce pedonali con i soccorritori che al loro arrivo non hanno trovato nessun mezzo vicino al luogo dell'incidente. Per la donna invece non c'era più niente da fare. Nelle prossime ore verranno anche visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire cosa sia realmente accaduto.