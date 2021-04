Un malore non le ha dato scampo, Mimma è morta a 49 anni: lascia 2 figli

Un'intera comunità è in lutto per la scomparsa di Domenica Volpe, da tutti conosciuta come Mimma. La donna, 49 anni, è deceduta lo scorso 21 aprile all'ospedale regionale di Torrette dove si trovava a seguito di un malore improvviso.

Domenica era originaria della provincia di Matera ma da tempo viveva insieme alla sua famiglia a Montignano di Senigallia. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere ed a nulla sono valse le cure dei medici. Lascia due figli, Amedeo e Annarita, il marito Gerardo e la mamma Carmela. I funerali verranno celebrati sabato 24 aprile, presso la chiesa di San Giovanni Battista alle ore 10.