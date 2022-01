Travolta e uccisa sulla Statale: ecco chi è la vittima della tragedia

Falciata mentre attraversa la strada. Così è morta tragicamente ieri sera Fatma Ben Frej, donna di origine tunisina di 53 anni. Mamma di quattro figli, viveva in una casa popolare in via Fiumesino con la sua famiglia. Questo fino al giorno della tragedia sabato sera sulla strada Statale Adriatica, nei pressi dell’Api, quando è stata investita da un’auto sotto gli occhi della figlia adolescente che era con lei e che è rimasta miracolosamente illesa.

Alla guida dell’auto che l’ha centrata un 60enne di Montemarciano che avrebbe spiegato alle forze dell'ordine di non essersi accorto della presenza della donna. Sul posto si sono precipitati l'ambulanza del 118, medico e operatori sanitari e poi i vigili della polizia locale di Falconara. Purtroppo per Fatma non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Intanto l’utilitaria guidata dal 60enne è stata sequestrata. La patente, come da prassi, gli è stata ritirata.