ANCONA - Minaccia le sorelle con un coltello, in casa arrivano i soccorsi e la polizia. E' successo ieri sera ad Ancona. L'uomo, 45enne affetto da disturbi psichiatrici, è stato messo in sicurezza dagli agenti. E' stato poi portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nessuno è rimasto ferito.