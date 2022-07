L’amico aiuta la coinquilina con il trasloco ma il fidanzato geloso impazzisce: fa le valigie ed esce di casa

ANCONA- Una scenata di gelosia, dettata dal fatto che la propria fidanzata si trovasse in casa con un conoscente impegnato ad aiutare la propria coinquilina nel trasloco. Per riportare la calma sono dovuti intervenire i poliziotti, allertati dalla ragazza, per placare un giovane che aveva dato in escandescenze ammonendolo verbalmente.

Lo stesso, una volta scoperto il fatto, aveva riempito la fidanzata di messaggi intimidatori contornati da atteggiamenti minacciosi. Anche quando la ragazza si trovava in presenza dei poliziotti, dopo essere scappata dall’abitazione per via del litigio, il compagno la stava tempestando di telefonate e messaggi su Whatsapp.

l giovane, una volta recuperati alcuni effetti personali dalla casa, se ne allontanava. Gli operatori sono rimasti ancora per qualche tempo con la ragazza rassicurandola ed invitandola a contattare il numero di emergenza qualora il ragazzo avesse dovuto nuovamente mettersi in contatto con lei.