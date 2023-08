Minaccia di buttarsi dal quarto piano, salvato dalla moglie

ANCONA- Vuole buttarsi dal quarto piano, la moglie riesce a salvarlo. Ieri mattina intorno alle 10, su segnalazione degli operatori di primo soccorso, i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione nei pressi del parcheggio degli Archi per un tentato suicidio. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una coppia di coniugi, entrambi italiani, uno di 48 e l’altro di 50 anni. La moglie ha spiegato di aver trovato il marito vicino alla finestra con una gamba sul davanzale pronto a buttarsi dal quarto piano. Prima di allertare polizia e soccorsi, la donna è riuscita a far allontanare il marito, tirandolo indietro e mettendolo in salvo. Ha inoltre riferito che l’uomo da tempo soffre di problemi psichici ed è seguito da personale medico specializzato. Il marito ha detto agli operatori di essere molto ansioso per qualsiasi cosa e di avere tentato il suicidio poiché stanco della sua situazione mentale. L’uomo, una volta tranquillizzato, è stato accompagnato all’ospedale di Torrette per i dovuti accertamenti.