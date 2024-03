Minaccia i carabinieri: «Vi sparo». Poi in casa ha un arsenale di fucili

FALCONARA MARITTIMA – Era stato scoperto dai Carabinieri mentre cercava di nascondere uno spinello, e li ha minacciati al momento della successiva perquisizione domiciliare disposta dai militari. Tutto nasce dal controllo in strada effettuato nella frazione falconarese di Castelferretti, la sera di venerdì 8 marzo, quando le forze dell’ordine hanno trovato un ventinovenne il quale, alla loro vista, ha gettato in terra uno spinello fatto con tabacco misto ad hashish che era intento a fumare, scoprendone poi un altro custodito nel giubbino durante l’ispezione. Il ragazzo, innervositosi per il controllo, ha quindi minacciato di sparare contro i militari, qualora avessero proceduto alla perquisizione della sua abitazione.

Nel corso dei controlli effettuati nella casa, eseguiti con riferimento alla normativa sugli stupefacenti e che hanno dato esito negativo, i militari hanno inoltre ispezionato delle armi detenute dal padre del ragazzo all’interno di un armadio metallico, accertando che il possesso illegale di un fucile da caccia, senza averla denunciata in base al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come invece regolarmente fatto per gli altri fucili custoditi. I militari hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute dal sessantaquattrenne ed al sequestro penale di quella illegalmente detenuta. Nella giornata di sabato i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, hanno pertanto denunciato in stato di libertà sia il padre, per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo che il figlio per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.