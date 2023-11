Minaccia il cliente: «Ti taglio la gola». Choc in un bar: per 2 anni non potrà tornare in piazza Rosselli

ANCONA - Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, minacce, ubriachezza molesta e rifiuto di fornire le proprie generalità. Parliamo di un 32enne anconetano, denunciato nelle scorse ore dalla polizia di Ancona dopo aver seminato il caos in un locale di piazza Rosselli. Il fatto è avvenuto lo scorso 13 novembre quando l'uomo ha minacciato di morte un cliente del bar "Caffè espresso".

«Ti taglio la gola» avrebbe detto, rifiutandosi inizialmente di uscire dal locale e creando scompiglio tra i passanti una volta fuori. Sul posto la polizia ha faticato e non poco a riportarlo alla calma. All'interno dell'auto in dotazione agli agenti, il 32enne ha cercato di sfondare il plexiglass a colpi di pugni e minacciato verbalmente i poliziotti presenti. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di divieto di avvicinamento per due anni a tutti i locali di piazza Rosselli, con ulteriore divieto di stazionare in prossimità degli stessi.