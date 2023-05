Il disegno di un impiccato e il messaggio minatorio: nuove intimidazioni a Corrado Canafoglia

SENIGALLIA - Lettera minatoria con il disegno di un uomo appeso a testa in giù. Il messaggio recita "Questa è la fine che facciamo fare ai fascisti come lei, avvocato Canafoglia". Nuove minacce al commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia, Corrado Canafoglia.

Le lettere ricevute in passato, altre due in meno di un anno, facevano riferimanto ad Ambrosoli, il commissario liquidatore della Banca Privata di Sindona e ucciso nel 1979. In un'altra lettera era stato aggiunto veleno per topi. Canafoglia ha sporto, anche questa volta, querela contro ignoti.