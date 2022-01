Dispetto ai concorrenti, via la corrente dal frigo: pesce e carne a male

ANCONA - Stacca la corrente ai frigoriferi per danneggiare la concorrenza durante la vigilia di Natale, pesce e carne del mercato vanno a male e lui viene denunciato.

E’ accaduto in uno dei mercati coperti della città. Secondo le ricostruzioni della Questura, il commerciante anconetano aveva dolosamente interrotto la fornitura di corrente dal quadro dei contatori. La mancanza di energia, protratta per giorni a causa delle festività, aveva provocato il deterioramento della merce composta perlopiù da pesce e carne. Il fortissimo odore nauseabondo non era passato inosservato ai commercianti che, dopo la chiusura natalizia, avevano riaperto le serrande per le vendite di Capodanno. La denuncia contro ignoti, firmata dai commercianti, ha iniziato l’indagine che ha portato i poliziotti al presunto autore.