Abusi sessuali sulla paziente, violenza in ambulatorio: indagato un medico

Il giudice ha emesso un provvedimento di divieto di esercizio dell’attività professionale valido per un anno. L'uomo risponderà di violenza sessuale aggravata

Avrebbe approfittato della sua qualità di medico specializzato per abusare sessualmente di una giovane nel suo ambulatorio privato. E’ l’accusa con cui i poliziotti della squadra Mobile di Ancona, coordinati dal capo Carlo Pinto, hanno notificato all’uomo il provvedimento di divieto di esercizio dell’attività professionale, emesso dal Giudice per le indagini preliminari e valido per un anno.

L’indagine è partita dalle dichiarazioni della stessa ragazza, confermate poi da altre testimonianze di persone informate sui fatti, si riferisce ad episodi che sarebbero avvenuti lo scorso giugno. Il medico dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata.