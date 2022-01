Materiale da costruzione importato illecitamente, sequestrate 70 tonnellate

ANCONA - Tre camion sbarcati da un traghetto con cemento, malta, vernici e reti metalliche importati illecitamente per tre società italiane. Il carico, complessivamente quasi 70 tonnellate di materiale da costruzione, è stato individuato durante un controllo in porto dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli e dalla Guardia di FInanza.

Nello specifico, alcuni prodott erano privi della marcatura CE oltre che dell’indicazione dei dati identificativi dell’importatore italiano, mentre in altri il marchio apposto e registrato dalla società italiana non era accompagnato, come previsto, da un’appendice informativa utile ad individuare l’effettiva origine del prodotto.

Le attività svolte hanno portato al sequestro amministrativo di oltre 68.800 chili di materiale e all’applicazione della sanzione pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro nei confronti dei rappresentanti legali delle società importatrici, con sede nelle provincie di Monza-Brianza e Brescia.