Picchiata in strada dal marito, arrivano i carabinieri: donna in ospedale

ANCONA - Picchiata dal marito in strada, paura per una donna di origine straniera. Secondo quanto ricostruito, la signora è stata presa a botte in pubblico lungo via Piave tsabato notte ed ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla, che l'ha portata a Torrette in condizioni fortunatamente non gravi. Alcuni testimoni hanno chiamato i carabinieri, arrivati con una pattuglia.