Prima la caduta sul pontile, poi un malore: doppio soccorso a Marina Dorica. Due le persone in ospedale

ANCONA - Doppio soccorso nella giornata di ieri da parte della Croce Gialla di Ancona, intervenuta in due occasioni a Marina Dorica. Il primo intervento, nel tardo pomeriggio, ha riguardato un uomo che, per non cadere in acqua, dopo essere sceso dalla barca è scivolato sul pontile. Gli operatori del 118 lo hanno soccorso e portato in ospedale con un codice di media gravità. Sempre nella zona, qualche ora più tardi, un 65enne ha accusato un malore. Ricevuta la chiamata, i soccorritori sono intervenuti riuscendo a far riprendere l'uomo per il successivo trasporto in ospedale. Anche lui non è in pericolo di vita.