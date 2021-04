Marco Schiavoni si è spento a 50 anni: addio al "gigante buono"

Solo due giorni prima della sua morte aveva perso la mamma. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto amici e conoscenti che lo ricordano per la sua dolcezza e bontà d'animo. Oggi i funerali

Il 50enne Marco Schiavoni è stato ritrovato senza vita sabato pomeriggio intorno alle 15 nella sua casa nel centro storico di Jesi. Un dramma della solitudine quello che ha colpito Marco. Da tempo, infatti, aveva perso il padre e il fratello e giovedì è venuta a mancare anche sua mamma, ospite in una casa di riposo.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa che non lo vedevano più uscire dall'appartamento come di consueto. E' stata un'amica a trovare il corpo nell'abitazione. Inutili i tentativi di salvarlo da parte del personale medico. Il 50enne era disteso a letto privo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso e un addetto alla rimozione della salma.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15,30 presso il cimitero civico. Il dolore ha avvolto amici e conoscenti del "gigante buono" come chiamavano Marco. Faceva beneficenza nell'associazione Noi randagi della Vallesina. Sulla loro pagina Facebook scrivono: «Oggi per noi è un giorno di lutto e grande dolore. Un nostro volontario, un amico, una persona speciale ci ha lasciati. Siamo tutti provati e sconvolti. Sembravi addormentato con la tua micia sopra il petto quando un'amica ti ha trovato. La vita è stata dura con te. Fai buon viaggio gigante buono, il tuo ricordo ci accompagnerà sempre».