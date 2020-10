Bentivogli in quarantena ad Ancona: «Ho scoperto di essere positivo grazie ad Immuni»

Collegato da casa ad Ancona dove é in quarantena, Marco Bentivogli, ex sindacalista e coordinatore di Base Italia ha annunciato di aver scoperto giovedì sera tramite Immuni di essere stato a contatto con una persona positiva. Il giorno dopo il tampone molecolare ha confermato la positività.

Bentivogli all festa del Foglio ha commentato: «Il sistema sanitario fa acqua, Immuni funziona ma non hanno istruito il personale sanitario. Bisogna fare di più, servono presidi territoriali h 24 come prevede la riforma da parte dei medici di base. Basta autocelebrazioni sul modello Italia, fatevi dare i soldi del Mes e superiamo burocrazia e corporativismi».