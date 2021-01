Nelle Marche altri 564 nuovi casi, da inizio emergenza oltre sono oltre 45mila

Sono 564 i nuovi contagi rilevati nelle Marche. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.796 tamponi: 3.831 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.965 nello screening con percorso antigenico e 1.866 con tampone molecolare) e 1.965 nel percorso guariti. Dei 564 casi odierni 167 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 9.847, 103 ad Ancona (12.755), 112 a Pesaro Urbino (10.441), 77 a Fermo (5.301), 60 ad Ascoli Piceno (5.443) e 45 fuori regione (1.653).

I nuovi casi comprendono 62 soggetti sintomatici, 129 contatti in setting domestico, 157 contatti stretti di casi positivi, 22 contatti in setting lavorativo, 17 contatti in ambienti di vita/socialità, 4 contatti in setting assistenziale, 11 contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, cinque casi nello screening percorso sanitario e due rientri dall'estero mentre per altri 155 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Il rapporto tra tamponi molecolari e positivi oggi si attesta al 30% mentre tra i 1.965 test effettuati nell'ambito del percorso screening antigenico sono stati riscontrati 55 casi positivi che ora dovranno sottoporsi al tampone molecolare (rapporto positivi/testati e' pari al 3%). Da inizio emergenza nelle Marche i contagi superano quota 45.000. Oggi sono 45.440 con 337.261 tamponi testati compresi quelli del percorso antigenico.