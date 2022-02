Covid, nelle Marche 2.556 contagi e tasso di incidenza positivi a 1.190

Continua nelle Marche la regressione della curva epidemica: la settimana si chiude con circa 18mila casi in calo del 43% rispetto alla settimana precedente quando i positivi rilevati erano 31 mila.

I contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono 2.556 (774 contatti stretti di positivi, 475 sintomatici, 811 contatti domestici, 49 positivi in setting scolastico/formativo, sei contatti in setting lavorativo, cinque contatti in ambiente di vita/socialità, due screening setting sanitario e 13 casi da fuori regione mentre per 421 casi sono in corso gli approfondimenti epidemiologici) di cui 355 ad Ascoli Piceno, 446 a Pesaro Urbino, 587 a Macerata, 736 ad Ancona, 325 a Fermo e 107 da fuori regione. Con 10.719 tamponi testati (6.656 nuove diagnosi e 4.063 nel percorso guariti) il tasso di positività si attesta al 38,4% mentre il tasso di incidenza positivi a 1.190,95.