Mamma travolta da un'auto mentre tiene in braccio il figlio di 2 anni

JESI - Investimento oggi pomeriggio lungo viale della Vittoria, all'altezza della gelateria Ciro & Pio. Una madre ed il figlio di appena due anni, sono stati investiti da un'auto. La vettura, secondo una prima ricostruzione, avrebbe urtato la mamma e provocato la caduta del piccolo che la donna teneva in braccio.

Sul posto l'automedica di Torrette e l'ambulanza della Croce Verde di Jesi. Per il piccolo, rimasto sempre cosciente, è stato necessario il trasportato all'ospedale Salesi di Ancona per accertamenti. Anche la mamma, che lamentava dolore al piede e caviglia, è stata trasportata in ospedale ma per fortuna non è in pericolo di vita. Intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi del caso.