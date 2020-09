Maltempo, il sottopasso si riempie d'acqua e l'auto rimane bloccata: paura per una donna

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16,40 circa a Jesi in via Coppetella per un soccorso a persona. A seguito del temporale che si è abbattuto nelle prime ore del pomeriggio, un sottopasso della zona si è allagato mentre passava un'autovettura. La donna alla guida é rimasta bloccata all'interno dell'auto.

La squadra di Jesi, intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4, hanno prontamente estratto la conducente dal mezzo con tecniche specifiche e successivamente è stata accompagnata in zona di sicurezza. Tutta l'area intorno al sottopasso é stata transennata in entrambi i lati. Sul posto anche la polizia municipale.