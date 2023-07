Malori per il caldo, un operaio portato a Torrette

ANCONA- Raffica di malori per il caldo. Ieri pomeriggio a Marina Dorica un 49enne, operaio di un’azienda del posto, si è sentito male. L’uomo è stato soccorso dalla croce Gialla che lo ha portato a Torrette in codice di media gravità. Atro intervento alla piscina del Passetto per una donna di 48 anni che ha avuto un malore. Oltre alla croce Gialla, sul posto anche l’automedica. La signora ha preferito non andare in ospedale.