Guarda la tv con la sorella, improvvisamente non riesce più a respirare

JESI - Non riesce più a respirare mentre guarda la tv, la sorella chiama i soccorsi. Sul posto la Croce Verde di Jesi, intervenuta intorno alle 17 insieme a due equipaggi dei vigili del fuoco di Ancona. L’intervento è stato necessario per le particolari condizioni della donna, che rendevano impossibile un trasporto in ospedale come da prassi. La signora, 66 anni, è stata portata in ospedale di Jesi in codice arancione.