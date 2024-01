Malore in un supermercato, giovane dipendente soccorsa davanti ai clienti

ANCONA - Stava lavorando all'interno del supemercato di piazza Pertini quando improvvisamente si è sentita male. Paura nel pomeriggio di oggi per una giovane dipendente, di circa 30 anni, colta da un malore davanti a colleghi e clienti. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso la ragazza e l'hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Con loro anche il medico del 118. Per fortuna la dipendente non è in pericolo di vita.