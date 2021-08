Stroncato da un malore: muore un 80enne in acqua

Alla Spiaggiola è accorsa l'idroambulanza della Croce Rossa insieme al personale del 118 ma per l'uomo, professore universitario in pensione, non c'è stato nulla da fare

Un professore universitario in pensione di 80 anni, residente a Roma e domiciliato a Maiolati Spontini, non è sopravvissuto al malore ed è morto ieri alla Spiaggiola di Numana.

Erano passate da poco le 17 quando è stato lanciato l'allarme al 118 per un uomo colpito da malore in acqua. Sul posto è accorsa l'idroambulanza della Croce Rossa mentre via terra veniva inviata un'ambulanza. Una volta a terra sono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare dei sanitari ma il cuore dell'80enne non è riuscito più a battere e non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

Anche i carabinieri di Numana sono arrivati nel frattempo per fare tutte le valutazioni del caso che purtroppo non lasciavano dubbi. L'operazione, che si è svolta in collaborazione con la guardia costiera, la squadra locamare Numana e l'equipe del 118, è avvenuta sotto gli occhi increduli di molti bagnanti che affollavano la spiaggia di domenica.