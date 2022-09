Svenuto in spiaggia, ansia per un 17enne: lo rianimano due medici in vacanza

NUMANA- Si sente male sulla spiaggia, paura per un turista di appena 17 anni. E' svenuto ieri pomeriggio davanti agli altri bagnanti. Il ragazzo si trovava in vacanza nelle Marche con la fidanzata.

Come riporta "Il Resto del Carlino", determinante è stato l’intervento della bagnina che ha subito allertato i soccorsi. Due medici, anch’essi in villeggiatura, hanno subito portatoassistenza. Il ragazzo è stato trattato sul posto con il defibrillatore e si è ripreso prima del trasporto all’ospedale di Torrette per accertamenti.