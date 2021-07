Malore ai Sassi Neri: 18enne soccorso con l'idroambulanza

E' servito l'intervento del corpo speciale Opsa di salvataggio in acqua della Croce Rossa per portare il turista sulla terraferma

Un turista 18enne ha accusato un malore ieri pomeriggio verso le 18 in spiaggia. Il ragazzo ha origini etiopi ma da tempo risiede in Italia e ieri si trovava sulla spiggia dei Sassi Neri per trascorrere qualche ora in relax. Si è sentito male all'improvviso sotto gli occhi degli altri bagnanti e così immediatamente sono stati allertati i soccorsi sanitari.

E' servito l'intervento del corpo speciale Opsa di salvataggio in acqua della Croce Rossa per portarlo a terra. Il giovane è stato trasportato con l'droambulanza fino al porto di Numana. Qui ad attenderlo c'era l'ambulanza pronta a trasportarlo all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.